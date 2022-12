Nepal: emendamento procedura penale, Corte suprema non ammette istanza contro decreto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la stampa nepalese, inoltre, il decreto sarebbe mirato a concedere la grazia a Resham Chaudhary, ex parlamentare (del Partito nazionale del popolo) condannato all’ergastolo per il coinvolgimento nel massacro di Tikapur del 2015, un attentato contro le forze di sicurezza in cui furono uccisi sette agenti di polizia e un bambino, nell’ambito delle proteste contro la riforma costituzionale. Il ministro delle Comunicazioni e della tecnologia informatica, Gyanendra Bahadur Karki, ha difeso l’iniziativa sostenendo che punta alla pacificazione della lotta politica e che provvedimenti simili sono stati varati anche da altri governi. La presidente Bhandari, prossima alla fine del suo mandato, sta valutando se promulgare il decreto. Secondo indiscrezioni dei media, la promulgazione non è scontata. La presidente ha ricevuto oggi il rapporto della Commissione elettorale e potrebbe convocare in tempi rapidi la nuova Camera dei rappresentanti (la camera bassa), lasciando al parlamento l’onere di occuparsi della materia. (Inn)