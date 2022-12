Ucraina: Zelensky, con scudo aereo annulleremo capacità di distruzione della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con lo scudo aereo, l'Ucraina potrà annullare la capacità della Russia di distruggere gli altri. Lo ha detto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, intervenendo tramite collegamento video al Consiglio europeo di Bruxelles, come si apprende da fonti Ue. "Vi ringrazio per l'assistenza su larga scala e su più fronti all'Ucraina, che ci permette di restituire la libertà al nostro popolo, alle nostre città, ai nostri villaggi", ha detto. "Nulla dimostra la forza dell'Europa più chiaramente delle lacrime di gratitudine negli occhi delle persone che stiamo liberando dall'occupazione russa, vi ringrazio di cuore", ha aggiunto rivolgendosi ai leader Ue. "In questi sei mesi abbiamo avviato la costruzione di uno scudo aereo per l'Ucraina e, di conseguenza, la creazione di una delle principali garanzie di sicurezza per l'intera Europa", ha proseguito. "Quando avremo un sistema di difesa aerea e missilistica sufficientemente potente e moderno, saremo in grado di smantellare alle basi il terrore russo, ovvero di annullare la capacità della Russia di distruggere gli altri. Sono grato a tutti i nostri partner che ci aiutano con la difesa aerea e missilistica, garantendo la sicurezza dell'intero fianco orientale dell'Europa", ha concluso. (Beb)