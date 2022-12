Speciale scuola: Medio Oriente, forze israeliane diffondono foto di postazioni lancio razzi vicino scuole Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno diffuso foto aeree che mostrano postazioni per il lancio di razzi vicino a scuole nella Striscia di Gaza. “Questo è il modo in cui l'organizzazione terroristica di Hamas utilizza le scuole e l'istruzione per promuovere la sua agenda terroristica”, hanno dichiarato le Idf in un comunicato pubblicato sul proprio sito. A detta delle forze israeliane, le foto diffuse sono la prova del fatto che Hamas usa “deliberatamente” bambini come scudi umani, mettendo in percolo i civili di Gaza. Come precisano le Idf, ciò giunge dopo circa due settimane dalla notizia dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione (Unrwa) circa il crollo del terreno di una delle proprie scuole. Per Israele, il crollo “è stato causato dalla costruzione di un tunnel terroristico di Hamas”. Le Idf hanno poi specificato che vicino alla scuola Mo'ath Bin Jabal nel quartiere Shejaiya della città di Gaza, utilizzata dall'Unrwa come rifugio durante le emergenze, c'è un sito di lancio di razzi di Hamas. Un'altra postazione si trova vicino alla scuola Khalil al Nobani nel quartiere Zeitoun della città di Gaza. “La scuola è un edificio pubblico completamente innocente che doveva fornire un ambiente sicuro per i bambini della Striscia di Gaza, ma in realtà Hamas l'ha utilizzata per lanciare razzi”, hanno affermato le Idf. Un’altra scuola menzionata è quella di Al Furqun, sempre a Zeitoun, frequentata da circa mille “studenti innocenti”. (Res)