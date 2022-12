Sardegna: per Isola 13 milioni per partecipazione programma Ue su salute, ambiente e clima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto prevede l’assegnazione di risorse importanti per strutturare in tutte le Asl dei centri di monitoraggio che curino questi aspetti fondamentali per il benessere delle persone - ha aggiunto Doria - L’incontro di ieri e l’adesione al progetto dell’Iss, che rappresenta l’hub nazionale di coordinamento del programma, giunge in un momento importante per la sanità sarda in cui stanno per essere approvati gli atti aziendali delle Asl, Ares, Areus, Arnas e Aziende Ospedaliero-Universitarie di Cagliari e Sassari. Per sottolineare quanto per noi questi siano temi centrali, sui quali bisogna investire e vigilare, è bene ricordare che proprio negli atti aziendali delle nostre Asl è già prevista una struttura dipartimentale denominata ‘Salute e ambiente’” (Rsc)