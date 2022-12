Marocco: Bei mobilita 60 milioni di euro per sostenere piccole e medie imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea di investimento sta mobilitando 60 milioni di euro nell'ambito di un nuovo programma di finanziamento per le imprese in Marocco rivolto principalmente alle piccole e medie imprese (Pmi). Secondo quanto riferito dal quotidiano marocchino “Le Matin”, l’iniziativa mira a rafforzare l’accesso delle imprese ai finanziamenti per consolidare le loro attività di fronte alla difficile situazione economica. I prestiti Bei per le Pmi saranno quindi assegnati tramite banche commerciali, responsabili della valutazione di ogni domanda di prestito presentata da un'azienda cliente. Secondo il quotidiano, l’intervento della Bei consentirà di migliorare le condizioni finanziarie dei prestiti. (segue) (Mar)