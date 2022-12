Clima: Istat, censimento diventa sostenibile, ridotto di oltre il 90 per cento le emissioni di CO2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova stagione dei censimenti permanenti della popolazione e delle abitazioni è all’insegna della sostenibilità ambientale: a partire dall’edizione 2022, la cui raccolta dati è in fase di completamento, la rilevazione campionaria è infatti realizzata esclusivamente in modalità digitale. Lo rende noto l'Istat. L’utilizzo limitatissimo della carta, che si riduce all’informativa del Presidente e alla brochure esplicativa inviate a mezzo posta, si traduce nella diminuzione di oltre il 90 per cento del consumo di acqua e delle emissioni di CO2. Sulla base di parametri tecnici definiti a livello nazionale e internazionale, si stima infatti che per una singola edizione dei nuovi censimenti permanenti l’utilizzo di carta generi emissioni pari a soltanto 18 tonnellate di CO2 equivalenti e un consumo d’acqua di 32 mega litri. Cifre che, calcolate sull’intero ciclo decennale dei censimenti - evidenzia l'Istat - corrispondono all’8,7 per cento di emissioni di CO2 e di consumo d’acqua rispetto al 2011, anno dell’ultimo censimento generale che ha interessato l’intera popolazione con invio postale del questionario cartaceo. (Rin)