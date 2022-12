Russia: Putin fissa obiettivi per 2023, commercio verso Paesi amici e rafforzare sovranità tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha definito gli obiettivi principali della politica nazionale per il 2023. Lo ha fatto in un discorso in una riunione del Consiglio per lo sviluppo strategico e i progetti nazionali. All'inizio del discorso, il capo dello Stato ha osservato che le nuove soluzioni proposte sono progettate soprattutto per rispondere alle sfide affrontate dall'economia e dai cittadini russi e consentire al Paese di svilupparsi con sicurezza. In particolare, Putin ha toccato i temi della costruzione e dell'edilizia abitativa, della salute e della demografia, della sovranità tecnologica, della finanza, dello sviluppo di nuove regioni della Federazione Russa e di altri. Il primo obiettivo, come ha affermato Putin, è quello di riorientare il commercio estero della Russia verso i mercati di Paesi amici in Asia, Medio Oriente, America Latina, Africa. In secondo luogo, il presidente ha fissato il compito di rafforzare la sovranità tecnologica, sviluppando nuovi progetti nel settore e perseguendo le posizioni di capoclassifica. Il prossimo obiettivo è quello di "garantire una crescita avanzata dell'industria manifatturiera", in particolare mediante la riduzione del carico fiscale e amministrativo per i produttori. (segue) (Rum)