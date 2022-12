Russia: Putin fissa obiettivi per 2023, commercio verso Paesi amici e rafforzare sovranità tecnologica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il quarto compito, ha proseguito Putin, è la sovranità finanziaria della Russia. "La Russia deve garantire un afflusso di investimenti a lungo termine e del capitale azionario, nonché investire in infrastrutture e attività ad alta tecnologia", ha detto il titolare del Cremlino al riguardo. Il quinto compito è la crescita del reddito dei cittadini del Paese, mentre la priorità dovrebbe essere l'aumento della dimensione minima del lavoro. Infine, Putin ha definito l'ultimo obiettivo per il governo, che sarà la protezione della maternità e dell'infanzia. In particolare, il capo dello Stato ha annunciato le misure per l'accesso facilitato ai mutui familiari, nonché un aumento dell'indennità di maternità, pari al minimo vitale. (Rum)