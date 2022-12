Ex Ilva: Urso, situazione grave, siamo allarmati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- La situazione dell’Ex Ilva è di “forte difficoltà finanziaria, con una grave situazione produttiva. Inoltre, l’amministrazione ha un peso debitorio molto significativo, di diverse centinaia di milioni di euro: siamo allarmati”. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo in Aula al Senato ad un’interrogazione sulle iniziative per la salvaguardia dell'operatività degli stabilimenti ex Ilva. “Dobbiamo fermare questo declino inarrestabile e dobbiamo farlo subito: con i numeri attuali non si può andare avanti”, ha aggiunto ribadendo che il governo non accetterà “il declino dell’ex Ilva”. (Rin)