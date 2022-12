Ucraina: Zelensky ai leader Ue, date prova di leadership, servono carri armati e missili a lungo raggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il supporto difensivo offerto dall'Europa verso l'Ucraina non dovrebbe essere inferiore a quello degli ultimi sei mesi, abbiamo bisogno di armi più moderne, di difesa aerea, sistemi missilistici a lungo raggio e carri armati. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rivolgendosi ai leader Ue nel suo intervento video al Consiglio europeo di Bruxelles, come si apprende da fonti Ue. "Abbiamo bisogno di armi più moderne, di maggiori forniture. Questo vale sia per la difesa aerea che per quella missilistica. Chiedo a ciascuno dei ventisette Paesi dell'Unione Europea di decidere cosa fare in concreto per aumentare la fornitura di sistemi di difesa aerea e missilistica", ha detto. "Questo vale anche per i carri armati moderni. Non c'è alcuna ragione razionale per cui l'Ucraina non debba riceverli ora", ha aggiunto. "Vi chiedo di dare prova di leadership, il primo a fornire carri armati moderni aprirà alla possibilità di fornitura a tutto il mondo, e sarà ricordato come uno dei più importanti difensori della libertà del nostro tempo", ha proseguito nel corso del suo intervento. "Questo vale anche per l'artiglieria e i sistemi missilistici a più lungo raggio, che potrebbero accelerare la fine dell'aggressione russa. Tutto ciò rappresenta un risparmio diretto di milioni di vite", ha concluso. (Beb)