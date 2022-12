Ue: la Bce corregge al rialzo le previsioni di inflazione 2022-2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea ha corretto al rialzo le previsioni di inflazione dell'Eurozona per il periodo dal 2022 al 2024. Nell'anno che sta per concludersi, il dato è stato rivisto dall'8,1 per cento stimato a settembre all'8,4 per cento. Nel 2023 e 2024, la correzione è rispettivamente dal 5,5 al 6,3 per cento e dal 2,3 al 3,4 per cento. Nel 2025, l'inflazione nell'area dell'euro dovrebbe scendere al 2,3 per cento. (Geb)