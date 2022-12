Lombardia 2023: Peluffo (Pd), sabato presentiamo programma, Majorino farà sintesi delle proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sabato mattina a Milano si terrà la Conferenza programmatica del PD Lombardo in vista delle elezioni regionali del 2023. Sarà l'occasione per illustrare il lavoro portato avanti in questi anni dal Pd all'opposizione in Regione e presentare un pacchetto di proposte per la Lombardia del domani. Sarà il nostro contributo tematico al programma del candidato Presidente: perché sarà appunto Majorino a fare poi la sintesi delle proposte programmatiche delle forze politiche e civiche che lo sostengono". Lo ha detto, ai microfoni di Radio Immagina, il segretario regionale del Pd lombardo, Vinicio Peluffo. "Quello di sabato è frutto di un impegno che parte da lontano: dall'anno scorso lavoriamo in stretta connessione con tutte le forze che sono all'opposizione della Giunta Fontana, dai Cinquestelle ad Azione e Italia Viva. Con tutti abbiamo fatto uno sforzo importante: l'anno scorso di questi tempi per esempio abbiamo portato avanti l'ostruzionismo in Aula contro la Riforma della Sanità targata Moratti. Abbiamo costruito un percorso programmatico dialogando e confrontandoci con le tante Lombardie che costituiscono il nostro territorio", ha aggiunto Peluffo, che ha concluso: "Dopo le elezioni politiche, il 26 settembre, abbiamo invitato le stesse forze della coalizione a riprendere quel lavoro, a superare le divisioni politiche nell'interesse dei lombardi, delle priorità dei cittadini lombardi. Italia Viva e Azione hanno fatto una scelta tattica, identitaria, mentre i Cinquestelle hanno provato a confrontarsi, pur nelle nostre diversità".(Com)