Legge Bilancio: Pagano (Pd), risposte chiare su temi fondamentali oppure barricate

- "Qualcuno salvi questo governo, totalmente in panne sulla manovra. Da una parte ci viene chiesto di stringere i tempi dell'esame per approvare nel più breve tempo possibile la legge di Bilancio ed evitare l'esercizio provvisorio. Dall'altra la maggioranza continua ad avere un atteggiamento di totale chiusura su alcuni temi che per noi è fondamentale affrontare: sostegno al reddito dei più deboli, misure per lo sviluppo del Mezzogiorno, pensioni e crescita dell'economia. Sono giorni che chiediamo chiarimenti su questi temi e ad oggi nessuno ci ha ancora graziato di una risposta. Insomma, il governo chiede alle opposizioni di tendergli una mano salvo poi ritirare la propria. Siccome non siamo più disposti a tollerare questi giochetti sulla pelle di milioni di cittadini danneggiati da questa Finanziaria, continueremo a fare le barricate in commissione Bilancio se non avremo risposte chiare nei prossimi giorni". Lo dichiara in una nota Ubaldo Pagano, capogruppo del Partito democratico in commissione Bilancio a Montecitorio. (Com)