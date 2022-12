Legge Bilancio: Peluffo (Pd), manovra insufficiente, ingiusta, che non dà risposte al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una manovra insufficiente, ingiusta, che non dà risposte al Paese che sta attraversando una fase difficile. Stiamo andando verso una preoccupante recessione e siamo inermi. Avremmo avuto bisogno di investimenti importanti, di tagliare il cuneo fiscale per dare ossigeno a famiglie e imprese. E invece siamo qui a fare la conta delle tante promesse della destra fatte in campagna elettorale e non mantenute". Lo ha detto il segretario del Pd Lombardia, Vinicio Peluffo, a Radio Immagina, la web radio dem. "Il Pd aveva elencato una serie di priorità, che non erano interventi come quelli previsti dalla legge di Bilancio che prevede l'innalzamento del tetto al contante e l'esonero dall'obbligo di accettare pagamenti tramite Pos per gli acquisti inferiori a 30 euro. Abbiamo bisogno di ripartire, non allentare le maglie per favorire l'evasione fiscale. Abbiamo bisogno di avere il placet dell'Europa, e invece siamo qui a battagliare per scelte sbagliate", conclude Peluffo. (Com)