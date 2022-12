Tpl: Fontana, su tagli Majorino continua a dire cose che non esistono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ai tagli che Regione Lombardia avrebbe effettuato sul trasporto pubblico locale, il candidato presidente alle elezioni regionali per il centrosinistra Pierfrancesco Majorino "continua a dire delle cose che nella realtà non esistono"."Noi non abbiamo tagliato assolutamente niente, anzi, purtroppo siamo costretti a versare come Regione Lombardia, per il trasporto pubblico locale, 420 milioni ogni anno di tasca nostra, nonostante la competenza dovrebbe essere statale". Lo ha affermato oggi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della sottoscrizione del protocollo di intesa per il lavoro, la legalità, la sicurezza e la sostenibilità al Piano Lombardia e alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che si è tenuta a Palazzo Lombardia.(Rem)