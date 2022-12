Ex Ilva: Urso, Stato non è bancomat, serve piano serio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- “Lo Stato non può essere un bancomat: non può dare risorse senza un chiaro piano industriale che segni da subito un percorso di rilancio e arresti il declino dell’Ex Ilva, per avere la più grande acciaieria europea”. Così il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo in Aula al Senato ad un’interrogazione sulle iniziative per la salvaguardia dell'operatività degli stabilimenti ex Ilva. (Rin)