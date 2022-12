Montenegro: in corso blocchi stradali per protesta contro legge su mandato del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso dei blocchi stradali in alcune città del Montenegro, tra cui Cetinje e Niksic, in segno di protesta per l'adozione degli emendamenti alla legge sull'assegnazione del mandato del governo, di due giorni fa, da parte del Parlamento di Podgorica. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtcg", secondo cui gli organizzatori dei blocchi chiedono "la revoca della legge e la convocazione urgente di elezioni parlamentari straordinarie". Intanto, una nuova, quarta protesta contro le stesse modifiche alla legge è stata annunciata per martedì 20 dicembre davanti al palazzo del Parlamento. Alla mezzanotte di oggi scade il termine costituzionale per la firma da parte del presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, della legge in questione. Il partito Fronte democratico (Df) ha affermato di aspettarsi che il capo dello Stato adempia al suo dovere costituzionale e che in questo modo si esca dalla lunga crisi istituzionale. L'inviato speciale Usa per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, in visita oggi a Podgorica ha affermato che Il Montenegro "deve risolvere l'impasse politica in cui si trova e rimanere impegnato nel percorso euro-atlantico". (Seb)