Autonomia: Calderoli, ridare centralità e vigore a Conferenza permanente per coordinamento finanza pubblica

- "È mia intenzione ridare centralità e vigore alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita a norma dell'articolo 5 della legge 42 del 2009 sul federalismo fiscale e del decreto legislativo numero 68 del 2011". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, in audizione nella commissione Affari costituzionali della Camera sulle linee programmatiche. "Si tratta di una sede finora raramente utilizzata, che può diventare un luogo privilegiato per condividere le scelte relative ai rapporti finanziari tra Stato e autonomie territoriali", ha spiegato.(Rin)