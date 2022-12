Trasporti: Rfi, nel fine settimana modifiche programma circolazione treni in Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel fine settimana, Rete ferroviaria italiana (gruppo FS) effettuerà interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento tecnologico sulle linee Palermo-Catania e Piraineto-Trapani. E' quanto si legge in una nota. Per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Marcatobianco e Vallelunga (linea Palermo-Catania) dalle 22 di sabato alle 5 di lunedì 19; dalle 23.15 di venerdì alle 18 di domenica 18 sarà invece sospesa nelle tratte Alcamo Diramazione-Gallitello e Alcamo Diramazione-Castellammare del Golfo, sulla linea Piraineto-Trapani. Alcuni treni regionali delle due linee subiranno cancellazioni e sostituzioni con bus. I canali di vendita di Trenitalia sono aggiornati. (Com)