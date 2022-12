Tunisia: il valore del dinaro continua a scendere contro euro e dollaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dinaro tunisino continua a perdere valore nei confronti delle principali valute straniere. Il dollaro era scambiato a 3,170 dinari fino al 12 dicembre, rispetto ai 2,904 dinari del dicembre 2021, mentre il cambio con l’euro era di 3,349 dinari, rispetto ai 3,254 del dicembre 2021. Dopo la notizia che il Fondo monetario internazionale (Fmi) non erogherà più la prima rata del maxi-prestito entro fine anno, il dinaro tunisino ha perso ancora terreno nei confronti del dollaro ed è scambiato attualmente a 3,126 (dato delle ore 12:30), in calo di circa l’1,5 per cento rispetto ai 3,176 dinari di ieri. (Tut)