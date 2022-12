Imprese: Banco Bpm supera ampiamente i requisiti patrimoniali fissati dalla Bce per il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco Bpm rende noto di aver ricevuto da parte della Banca centrale europea la decisione prudenziale ("Srep decision”), contenente gli esiti del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process– “Srep”). Tenuto conto delle analisi e delle valutazioni effettuate dall’Autorità di Vigilanza, la Bce ha determinato per il 2023 un requisito di Common Equity Tier 1 ratio da rispettare su base consolidata pari a 8,70 per cento. Tale requisito è composto dai seguenti elementi: requisito minimo di Pillar 1 pari al 4,5 per cento; requisito di capitale Pillar 2 (P2R) pari, nella sua componente di Cet1, a 1,446 per cento (tale livello include 18 bps ricollegabili agli effetti del rilascio della deduzione dal Cet1 che era stata computata a partire dal 31/12/20212; al netto di tali elementi, il P2R risulta quindi invariato rispetto a quello assegnato per il 2022, nonostante il peggioramento nel frattempo intervenuto nella situazione geopolitica ed economica); riserva di conservazione del capitale pari al 2,50 per cento; riserva O-SII buffer che è pari allo 0,25 per cento delle esposizioni complessive ponderate per il rischio; riserva di capitale anticiclica pari allo 0,003 per cento. Inoltre, per effetto di tale decisione, gli ulteriori requisiti che Banco Bpm deve rispettare sono i seguenti: 10,68 per cento in termini di Tier 1 ratio; 13,32 per cento in termini di Total capital ratio. Il Gruppo Banco Bpm supera ampiamente tutti i requisiti prudenziali assegnati e, a tale riguardo, risulta confermata la guidance di un Cet1 ratio fully phased maggiore del 13 per cento, già comunicata al mercato con i risultati al terzo trimestre; in particolare, alla data del 30 settembre 2022, i coefficienti patrimoniali su base fully phased e con l’applicazione del Danish Compromise erano i seguenti: 12,39 per cento Common Equity Tier 1 ratio (13,83v per cento secondo i criteri transitori in vigore per il 2022); 14,64 per cento Tier 1 ratio (16,07 per cento secondo i criteri transitori in vigore per il 2022); 17,54 per cento Total Capital ratio (18,97 per cento secondo i criteri transitori in vigore per il 2022).(Com)