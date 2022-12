Qatar: Metsola, abbiamo agito immediatamente quando ci è stato chiesto di farlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo ha agito immediatamente quando gli è stato chiesto di farlo in merito al presunto scandalo legato al Qatar. Lo ha detto la presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, in una conferenza stampa tenuta nel corso al Consiglio europeo di Bruxelles. "Le indagini si sono svolte in tandem, ma le informazioni mi sono giunte il 9 dicembre al mattino", ha detto. "Non abbiamo l'Fbi europea, non abbiamo agenti di polizia all'interno del Parlamento. Quindi agiamo su istruzione quando ci viene chiesto di agire, e in questo caso abbiamo agito immediatamente", ha aggiunto. (segue) (Beb)