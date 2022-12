Qatar: Metsola, abbiamo agito immediatamente quando ci è stato chiesto di farlo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo ha comportato non solo il dover sigillare gli uffici in Parlamento, ma anche la revoca dell'immunità, decisione che doveva essere presa per procedere alle perquisizioni", ha proseguito Metsola. "Non c'è stato un momento in cui al Parlamento è stato chiesto o in cui è stato informato di qualcosa, in cui la domanda non ha avuto risposta o che l'istruzione non è stata seguita, o in cui la cooperazione non è avvenuta. Che si tratti di ogni singolo passo fisico, politico o legale che abbiamo dovuto compiere", ha concluso Metsola. (Beb)