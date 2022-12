Speciale difesa: Bosnia, al via progetto triennale da 1,3 milioni di euro per rafforzare sicurezza informatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via a Sarajevo il progetto triennale del valore di 1,3 milioni di euro volto a rafforzare la sicurezza informatica in Bosnia Erzegovina. Lo riporta l'agenzia di stampa "Fena", la quale precisa che il progetto è finanziato dal governo tedesco e realizzato dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp). "Siamo consapevoli che l'attuazione di questa iniziativa arriva in un momento molto turbolento e impegnativo in cui le istituzioni in Bosnia Erzegovina sono sempre più oggetto di attacchi informatici. Dobbiamo sfruttare questa opportunità per riuscire a costruire una difesa di fronte agli attacchi informatici, che purtroppo le istituzioni della Bosnia Erzegovina a tutti i livelli accolgono impreparate e con capacità sottosviluppate", ha affermato Mladen Mrkaja, viceministro per la sicurezza della Bosnia Erzegovina. L'ambasciatore tedesco in Bosnia Erzegovina, Thomas Fitschen, ha dal canto suo dichiarato che "il rafforzamento della sicurezza informatica nei Balcani occidentali darà un contributo fondamentale alla sicurezza complessiva dell'Europa" e che "è estremamente importante che tutte le parti interessate, le istituzioni governative, il settore privato, la comunità accademica, le istituzioni e le organizzazioni internazionali e regionali partecipino a questo processo", ha sottolineato Fitschen. (Seb)