Speciale difesa: Crosetto, protocollo fra ministero, Demanio e provincia Bolzano esempio sinergia

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- "Il protocollo d'intesa tra il Ministero della Difesa, l'Agenzia del Demanio e la Provincia Autonoma di Bolzano è il segno dell'ottima sinergia tra le Istituzioni al servizio dei cittadini e della comunità. La restituzione alla disponibilità pubblica di alcune aree non più utilizzabili a fini istituzionali delle Forze Armate, come nel caso dell'Aeroporto Militare di San Giacomo, consentirà infatti la realizzazione di infrastrutture per garantire la viabilità e il collegamento con la nuova stazione ferroviaria dell'aeroporto". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto ha commentato la sottoscrizione di un accordo tecnico avvenuto presso la base di Corvara. Nella stessa giornata è avvenuta, inoltre, l'inaugurazione delle nuove palazzine comando e polifunzionale della base di Corvara ristrutturate a cura della Provincia (Com)