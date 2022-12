Speciale difesa: Yemen, gli Houthi pronti a “misure militari” in caso di minaccia a sovranità marittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le milizie di ribelli Houthi in Yemen si sono dette pronte ad adottare “misure militari” nel caso in cui venga minata la sovranità nazionale e marittima. In particolare, il ministro della Difesa del governo yemenita parallelo, Mohammed Nasser al Atifi, citato dall’agenzia di stampa “Saba”, ha dichiarato: “Lo stretto di Bab al Mandeb, il Golfo di Aden, il Mar Arabico, l'estensione territoriale dell'arcipelago di Socotra e delle isole yemenite sono terre dello Yemen sulle quali abbiamo piena sovranità. Le forze armate degli Houthi hanno adottato tutte le misure per garantire di affrontare con forza e fermezza qualsiasi sviluppo che rappresenti una minaccia e comprometta la sovranità nazionale o marittima". “La sicurezza marittima delle acque territoriali yemenite sarà una priorità”, ha proseguito, aggiungendo: “Assicuriamo ai Paesi aggressori che stiamo eliminando e monitorando con precisione e professionalità militare tutti i miserabili tentativi di causare shock morali e psicologici alle nostre forze, oltre a monitorare i metodi di assedio, e se ciò continuerà, abbiamo il diritto di rispondere nel modo più appropriato”. (Res)