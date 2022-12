Speciale difesa: Turchia, effettuato il volo inaugurale del drone da combattimento Bayraktar Kizilema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo prototipo del drone da combattimento Bayraktar Kizilema ha effettuato il volo inaugurale. Lo ha annunciato il responsabile della divisione tecnica dell’azienda Baykar Technologies, Selcuk Bayraktar, sul proprio account Twitter. “Il nostro sogno di venti anni nella nostra avventura nazionale con i droni si è avverato”, ha affermato Bayraktar. Come riferito dall’amministratore delegato di Baykar Technologies, Haluk Bayraktar, il drone Kizilema (Mela rossa), con bassa rilevabilità ai radar e velocità ipersonica, è un progetto “cruciale e strategico”. La dipendenza da Paesi stranieri nel settore della difesa rappresenta un problema, ma "tecnologie come questo nuovo drone contribuiranno a garantire l’autosufficienza della Turchia e porterà l’industria della difesa verso nuovi livelli", ha fatto sapere l’Ad di Baykar. Il primo volo di Kizilema, il cui prototipo è stato completato nel maggio 2021, era previsto inizialmente per l’inizio del prossimo anno. Il drone è stato sviluppato nell’ambito del progetto Mius (Muharip Insansiz Ucak Sistemi) e un primo modello era stato mostrato al pubblico il 4 agosto 2021. Kizilema ha un’alta manovrabilità con un’autonomia di cinque ore e una quota massima di operatività di 10.668 metri. Il drone ha anche la capacità di atterrare e decollare da navi con piste corte come la TCG Anadolu, una nave d’assalto della Marina turca. (Res)