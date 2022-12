Speciale difesa: Perego, investimenti e sinergie industriali necessari per preservare superiorità tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La superiorità tecnologica va mantenuta e preservata non solo attraverso studi e ricerche, ma soprattutto con investimenti e sinergie tra le industrie nazionali del settore della difesa, realtà che in Italia non mancano. Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, che ha partecipato al webinar presso l’Istituto affari italiani intitolato “Il futuro dominio navale: capacità militari e innovazione tecnologica”. “Bisogna avere il coraggio di superare il paradigma di ‘rincorrere il cambiamento’ ha dichiarato il sottosegretario nel suo intervento, “e ambire a “indirizzare il cambiamento”, mettendo a sistema l’intelligenza e il genio italiano con la forza del tessuto produttivo del nostro Paese, che può giocare un ruolo rilevante nella collaborazione tra pubblico e privato”. “Il futuro dominio marittimo sarà connotato dalla determinante capacità di produrre effetti nel multi-dominio”, ha continuato Perego. “Nell’ambiente subacqueo ad esempio, importante e attuale, sarà necessario sviluppare capacità per operare senza limiti di quota al fine di rispondere alla domanda di protezione delle infrastrutture critiche nazionali (strategiche per la connettività dati e per i flussi energetici) dalle crescenti minacce anche di tipo unmanned. I sistemi unmanned e autonomi avranno un ruolo sempre più cruciale nei futuri scenari e, pertanto, vanno considerati come una opportunità da cogliere, anche con un maggiore impiego delle Forze speciali e specialistiche, da sempre vanto della nostra Marina Militare”, ha proseguito il sottosegretario. “Occorre dare, quindi, una forte spinta al settore e, in tal senso, l’iniziativa del Polo nazionale della subacquea va sostenuta affinché possa produrre risultati concreti”, ha concluso Perego, per il quale “va ampliato e rafforzato il Piano nazionale della ricerca militare con un più intenso e coordinato coinvolgimento delle industrie nazionali, le piccole e medie imprese, i centri e gli enti di ricerca e le università con un focus sulla innovazione tecnologica”. (Res)