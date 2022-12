Sardegna: in commissione proposta legge per recupero laghetti e bacini di accumulo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di legge per il recupero dei laghetti e dei bacini di accumulo presenti nei terreni privati è stata al centro della seduta congiunta delle commissioni “Governo del territorio” e “Attività Produttive”. Il provvedimento, presentato dal gruppo Psd’Az (primo firmatario Franco Mula), punta a una mappatura dei punti di raccolta delle acque per poter effettuare interventi di pulizia e messa in sicurezza finalizzati al ripristino dell’originaria destinazione: l’uso irriguo e l’abbeveramento del bestiame. Idea condivisa dal neo assessore all’Ambiente Marco Porcu, sentito in audizione dalle due commissioni. "E’ un’iniziativa importante che sposiamo – ha detto Porcu – molti laghetti, per gli elevati costi di manutenzione e di gestione, sono in stato di abbandono o vengono svuotati dai proprietari per evitare problemi. Questo comporta un problema serio alla campagna antincendi, in considerazione del fatto che in molti casi forniscono l’acqua agli elicotteri per lo spegnimento dei roghi". (segue) (Rsc)