Sardegna: in commissione proposta legge per recupero laghetti e bacini di accumulo (2)

- L’assessore ha auspicato un intervento legislativo che consenta ai proprietari dei terreni di mettere a norma i siti: "Occorre valutare una rivisitazione delle prescrizioni sulla manutenzione dei laghetti – ha aggiunto l’assessore – soprattutto quelli di dimensioni ridotte. Serve una semplificazione delle norme. Per quelli realizzati prima del 1988 non è necessaria la valutazione di impatto ambientale". Per il primo firmatario della legge, la sistemazione di laghetti e bacini di accumulo consentirebbe alle aziende agricole, soprattutto delle zone interne, di fronteggiare la scarsa disponibilità delle risorse idriche: "La proposta di legge e aperta – ha detto Franco Mula – suggerimenti osservazioni sono ben accetti". Il presidente della Quinta Commissione Piero Maieli ha sottolineato la necessità di procedere a un censimento puntuale dei siti presenti, delle loro dimensioni e del tipo di terreni dove sono stati realizzati, in modo da decidere dove indirizzare le risorse. Secondo il presidente della Quarta Commissione Giuseppe Talanas sarebbe utile riflettere sull’ipotesi di finanziare non solo il recupero e la valorizzazione dei punti di accumulo esistenti ma anche sulla possibilità di realizzarne dei nuovi. (segue) (Rsc)