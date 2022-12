Sardegna: in commissione proposta legge per recupero laghetti e bacini di accumulo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri di Emanuele Cera (Forza Italia) e Ignazio Manca (Lega) hanno invece suggerito di studiare una norma che comprenda non solo i laghetti collinari ma anche quelli delle pianure e di prevedere la possibilità di realizzare punti di raccolta nelle cave dismesse. Per il consigliere del Pd, Salvatore Corrias, infine, occorre prevedere interventi specifici per le zone che sono escluse dalle reti irrigue dove mancano impianti di derivazione e di adduzione delle acque. "In alcune zone del Gennargentu e del Supramonte occorre far arrivare l’acqua – ha detto Corrias – un altro ostacolo è rappresentato dall’iter autorizzativo. Se non si risolvono questi problemi è difficile applicare la legge". Suggerimenti che saranno esaminati nella prossima seduta delle Commissioni. In programma le audizioni degli assessori dei Lavori pubblici e dell’Agricoltura. (Rsc)