Ecuador-Cina: presidente Lasso, vicini a chiudere l'accordo di libero commercio

- Dopo quasi dieci mesi di trattative, Ecuador e Cina sono vicini a chiudere l'atteso accordo di libero commercio. Lo ha detto il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, nel corso della XV edizione del vertice imprenditoriale Cina-America latina e Caraibi 2022, tenuto mercoledì a Guayaquil. "Oggi posso confermare che l'accordo commerciale con la Cina è praticamente chiuso. In dieci mesi abbiamo portato avanti un negoziato altamente efficiente, proteggendo gli interessi dei nostri settori industriali e garantendo l'accesso dei nostri principali prodotti di esportazione", ha detto Lasso. Dichiarazioni non accompagnate però dalla firma del memorandum di intesa, così come aveva annunciato lo stesso Lasso, la settimana scorsa. Il ministro della Produzione, Julio José Prado, ha chiarito al proposito che devono essere perfezionati i dettagli tecnici sul 100 per cento dei prodotti trattati. (segue) (Brb)