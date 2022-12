Ecuador-Cina: presidente Lasso, vicini a chiudere l'accordo di libero commercio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al netto di circa 800 prodotti "altamente sensibili" ed escludi dalle trattative, l'accordo potrebbe permettere l'esportazione in Cina senza dazi del 90 per cento dei prodotti ecuadoriani, condizione applicata anche a cinquemila prodotti in arrivo dal Paese asiatico. Il restante dieci per cento - prodotti di "sensibilità media" come automobili, proteine animali, articoli per la casa, schermi televisivi giganti - verrebbe sgravato dagli oneri doganali nel medio e lungo periodo. Stando alle previsioni del ministero della Produzione, l'intesa potrebbe contribuire a un aumento del valore dell'export di oltre 100 milioni di dollari, con crescita in investimenti e consumo superiore ai 200 milioni di dollari. Un patto che potrebbe garantire l'accesso "ai nostri eccellenti prodotti" a 1,4 miliardi di consumato cinesi, ha sottolineato Lasso. (segue) (Brb)