Ecuador-Cina: presidente Lasso, vicini a chiudere l'accordo di libero commercio (3)

- Il presidente ecuadoriano ha ricordato che la da gennaio a settembre le esportazione in Cina hanno garantito un volume di 4,4 miliardi di dollari, più dei 3,6 miliardi incassati in tutto il 2021. La previsione, ha detto "è che entro la chiusura del 2021, le esportazioni verso Pechino cresceranno del 51 per cento su anno", ha proseguito Lasso esaltando il momento di "particolare brillantezza delle relazioni commerciali". Il ministro Prado ha assicurato che la Cina è da maggio "il primo socio commerciale dell'Ecuador", sopra gli Stati Uniti. Già nel 2021 la Cina si era confermata come uno dei principali soci commerciali dell'Ecuador: da gennaio a ottobre, il 13 per cento delle esportazioni ecuadoriane - soprattutto gamberi, petrolio, banano per un valore di circa 2,77 miliardi di dollari -, sono andate a Pechino e dintorni. Rispetto allo stesso periodo del 2020, si è trattato di un aumento del 7 per cento, e del 23 per cento se si considera la stagione prepandemica. In crescita anche le importazioni: nei primi dieci mesi dell'anno il valore complessivo è stato pari a 3,6 miliardi di dollari, un incremento del 50 per cento su anno. In arrivo, soprattutto, prodotti chimici, metalli, automobili e vetture per il trasporto merci. (segue) (Brb)