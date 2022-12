Ecuador-Cina: presidente Lasso, vicini a chiudere l'accordo di libero commercio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione, Lasso ha inoltre ricordato il punto nodale dell'accordo chiuso a settembre per rinegoziare il debito con la Cina legato ai contratti di prevendita del petrolio ecuadoriano firmati dalle amministrazioni precedenti. "Negozianti senza scrupolo avevano usato il Paese per danneggiare l'Ecuador", ha detto Lasso ricordando che ora Quito "ha più petrolio da vendere nel mercato mondiale". Si tratta dell'accordo raggiunto dal governo ecuadoriano con le banche cinesi per ristrutturare un debito del valore complessivo di 3,2 miliardi di dollari. L’accordo, riferisce la stampa ecuadoriana, estende di tre anni i termini del rimborso e riduce i tassi di interesse. (segue) (Brb)