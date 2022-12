Ecuador-Cina: presidente Lasso, vicini a chiudere l'accordo di libero commercio (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla base di questa decisione c'è il fatto che i debiti con Pechino sono stati in gran parte legati a contratti di fornitura del petrolio: tra gli altri, si segnalano quelli che impegnano Quito a fornire a Petrochina una media di 113.260 barili al giorno nel 2022, e 8.438 a Unipec (entrambe compagnie statali cinesi). Operazioni di vendita anticipata per le quali il greggio viene di fatto sovente venduto sotto costo, senza contare che il tasso di interesse richiesto dalla Cina è mediamente più alto di quello oggi offerto da altri enti. A settembre 2021, la compagnia statale Petroecuador ha sollecitato informazioni sui contratti petroliferi ancora in essere, promettendo, in caso si riscontrino irregolarità, di ricorrere alla giustizia. (segue) (Brb)