Vaticano: in corso contatti con diplomatici con la Russia su dichiarazioni papa Francesco

- In merito alle dichiarazioni del ministero degli Esteri russo sulle scuse ufficiali presentate dalla Santa Sede dopo le critiche di papa Francesco alle minoranze russe, durante un colloquio con i giornalisti, il capo della sala stampa vaticana Matteo Bruno ha confermato che ci sono stati contatti diplomatici in tal senso. In giornata, la portavoce del dicastero degli Esteri russo, Maria Zakharova, Mosca ha ricevuto una una lettera ufficiale dal Vaticano contenente delle scuse in merito alle parole del pontefice nei confronti di ceceni e buriati, minoranze russe coinvolte nella guerra in Ucraina. Secondo la portavoce russa, "l'incidente è chiuso". Zakharova ha citato la lettera del Vaticano, in cui si leggerebbe che "la Santa Sede ha un profondo rispetto per tutti i popoli della Russia, la loro dignità, fede e cultura, così come per gli altri Paesi e popoli del mondo". "La capacità di ammettere i propri errori è sempre meno comune nella comunicazione internazionale di oggi. Questa situazione dimostra che dietro gli appelli del Vaticano al dialogo c'è la capacità di condurlo e di ascoltare gli interlocutori, un approccio degno di sincero rispetto", ha detto Zakharova al riguardo, aggiungendo che la Russia "conta sulla continua interazione costruttiva con il Vaticano". (Civ)