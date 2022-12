Sanità: assessore Lazio, modello di prevenzione contro infezioni ospedaliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prevenzione, monitoraggio e controllo delle infezioni correlate all'assistenza. Questo il titolo del convegno che si è svolto questa mattina al policlinico Tor Vergata di Roma, a cui ha partecipato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "L'antibiotico resistenza e le infezioni ospedaliere sono il pericolo pubblico numero uno. Quindi, è importante avere un modello di prevenzione e monitoraggio che possa essere replicato e che consenta anche dei miglioramenti progressivi secondo i dati sulle infezioni - ha detto D'Amato -. Questa iniziativa di Tor Vergata è veramente importante". Secondo lo studio che è stato presentato oggi "sono oltre 10 mila le giornate di degenza in più dovute a complessità derivanti dall'antibiotico resistenza, soprattutto per anziani, fragili ed immuno compromessi nelle terapie intensiva, un numero importantissimo di giornate di degenza e di complicanze per i pazienti", ha concluso l'assessore. (Rer)