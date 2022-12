Imprese: Avio Aero lancia il programma di dimostrazione tecnologica per l’ibrido-elettrico in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avio Aero annuncia il lancio di un nuovo dimostratore tecnologico, un’iniziativa che ribadisce l’impegno dell’azienda nello sviluppo delle tecnologie che abilitano la propulsione ibrido-elettrica per l’aviazione civile e supporta gli sforzi per ridurre i consumi e le emissioni di CO2 del trasporto aereo. In un accordo firmato recentemente, il Clean Aviation Joint Undertaking dell’Unione europea ha stanziato circa 34 milioni di euro per i prossimi quattro anni al consorzio guidato da Avio Aero per il dimostratore Amber. L’obiettivo è di sviluppare, integrare e validare le tecnologie chiave necessarie per lo sviluppo di un’architettura motore ibrido-elettrica alimentata da celle a combustibile a idrogeno della classe di un megawatt. Amber studierà l’integrazione delle componenti ibrido-elettriche (che comprendono un motore/generatore, i convertitori di potenza e i sistemi di distribuzione della potenza) con celle a combustibile e con il Catalyst, l’innovativo motore turboelica di Avio Aero, per effettuare prove su banco a metà di questa decade. “È motivo di orgoglio poter annunciare il lancio del dimostratore tecnologico Amber, che permetterà di mettere in luce le prestazioni di un innovativo sistema di propulsione ibrido-elettrico che unisce un motore turboelica e uno elettrico alimentato da celle a combustibile a idrogeno. Lo sviluppo di questo dimostratore ribadisce il nostro impegno nel progettare, sviluppare e testare tecnologie innovative per dare forma a un futuro del volo sempre più sostenibile. Questo ambizioso progetto sarà possibile grazie alla collaborazione con Clean Aviation Joint Undertaking”, ha dichiarato Giorgio Abrate, Engineering Vice President di Avio Aero. “La scelta di Clean Aviation di inserire Amber tra le proposte finanziate ne conferma il valore tecnologico e strategico per raggiungere l’ambizioso obiettivo dell’Unione europea di arrivare a zero emissioni nette del trasporto aereo entro il 2050”. (segue) (Rin)