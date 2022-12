Imprese: Avio Aero lancia il programma di dimostrazione tecnologica per l’ibrido-elettrico in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tecnologie per la propulsione ibrido-elettrica potranno essere utili per migliorare le performance dei motori, ridurre il consumo di carburante e le emissioni. Le tecnologie per l’elettrificazione che Avio Aero e la casa madre GE Aerospace stanno sviluppando sono compatibili con l’utilizzo dei carburanti alternativi, come i Sustainable Aviation Fuel (Saf), e con le architetture motore più avanzate, come per esempio l’open fan. La partnership di Clean Aviation con le industrie del settore ha l’obiettivo di accelerare l’introduzione di tecnologie chiave, come l’elettrificazione, per raggiungere tali obiettivi e sostenere gli sforzi dell’Unione Europea in ambito di decarbonizzazione. “Per raggiungere la neutralità climatica dobbiamo fare di più con meno energia, e l'aviazione non fa eccezione", ha dichiarato Axel Krein, Direttore Esecutivo di Clean Aviation. “L'ambizione principale di Clean Aviation è guidare un cambiamento radicale nelle prestazioni degli aeromobili aumentandone drasticamente l'efficienza delle prestazioni. Per gli aerei da trasporto regionale, il nostro obiettivo è un miglioramento di almeno il 50 per cento rispetto a un classico volo odierno. Amber, in quanto uno tra i nostri 20 audaci progetti in corso, avrà un ruolo chiave nell'aiutarci a raggiungere questo ambizioso obiettivo”. Il consorzio Amber è formato da un totale di 21 partner europei, tra cui alcune università e centri di ricerca membri del network di collaborazione di Avio Aero, European Technology Development Clusters (E-TDCs). Gli altri siti europei di GE Aerospace che saranno coinvolti – tra cui quelli in Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Turchia e Regno Unito – contribuiranno alla ricerca sul motore, sull’elica e sul sistema di propulsione elettrico. H2FLY, azienda tedesca specializzata nello sviluppo di sistemi elettrici alimentati a idrogeno per aerei, fornisce il sistema di celle a combustibile a idrogeno della classe di un megawatt, insieme alla relativa architettura, alle interfacce e ai controlli delle celle a combustibile. H2FLY è anche responsabile della costruzione del sistema “MW-class fuel cell” come parte della validazione e del test dell’intero propulsore in collaborazione con i partner del progetto. “Lo sviluppo di un propulsore aeronautico ibrido-elettrico nella classe del megawatt di potenza rappresenta un importante passo avanti verso la realizzazione di un aereo da trasporto passeggeri senza emissioni. Non vediamo l’ora di contribuire a questo sviluppo e di condividere le nostre competenze come leader tecnologici mondiali nel campo dell’aviazione elettrica alimentata idrogeno”, ha dichiarato il Prof. Dr. Josef Kallo, cofondatore e amministratore delegato di H2FLY. Un altro partner chiave in Amber è Leonardo avrà la responsabilità degli studi di integrazione del sistema di propulsione ibrido-elettrico sul velivolo. (Rin)