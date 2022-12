Legge Bilancio: M5s, vergognoso caos, maggioranza allo sbando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è che dire, come ripetuto più volte in campagna elettorale governo e maggioranza continuano a essere pronti, anzi prontissimi, a dare risposte al Paese. Ovviamente è l'esatto contrario, come dimostra il vergognoso caos organizzativo che sta impedendo l'esame degli emendamenti alla legge di Bilancio in commissione alla Camera. Non solo non c'è uno straccio di idea di Paese nel testo della manovra, non c'è nemmeno uno straccio di organizzazione nell'interlocuzione governo-maggioranza, nell'espressione e trasmissione dei pareri, insomma in tutto ciò che concerne una minima attività di analisi della legge di Bilancio. La maggioranza è letteralmente allo sbando". Lo comunicano in una nota i componenti del Movimento cinque stelle della commissione Bilancio della Camera.(Com)