Ue: Metsola, pacchetto di riforme Parlamento nel corso del 2023

- La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha affermato di stare mettendo a punto un ampio pacchetto di riforme dell'organismo di rappresentanza. Parlando in una conferenza stampa, tenuta nell'ambito del Consiglio europeo di Bruxelles, Metsola ha dichiarato: "Il pacchetto sarà pronto nel nuovo anno e comprenderà il rafforzamento dei sistemi di protezione degli informatori del Parlamento, il divieto di tutti i gruppi di interesse non ufficiali, una revisione del controllo delle regole del nostro codice di condotta e un esame completo e approfondito del modo in cui interagiamo con i Paesi terzi". Infine la presidente del Parlamento Ue ha concluso asserendo di volere condurre "personalmente questo lavoro". (Beb)