Pensioni: Durigon, pensioni complementari fondamentali per futuro Paese

- Quello delle pensioni complementari, "è un tema fondamentale per il futuro del nostro paese. Noi andiamo sempre incontro, con il sistema contributivo, a pensioni più deboli quindi rafforzare il secondo pilastro sarà determinante". Lo ha detto il sottosegretario di Stato al ministero del Lavoro, Claudio Durigon, in occasione della presentazione del primo rapporto annuale del fondo pensionistico Fon.te, a Palazzo Giustiniani, a Roma. "La previdenza complementare sarà oggetto di discussione e implemento sul nostro futuro governo". Sulla riduzione tassazione su rendite finanziarie, "è un tema che usano anche le casse previdenziali. Credo - ha aggiunto Durigon - che dobbiamo mettere in campo una attività che va in questo senso perché nel '96 con la legge Dini si è introdotto un sistema che sta prevalendo rispetto al sistema retributivo quindi il secondo pilastro debba essere potenziato", ha concluso Durigon. (Rin)