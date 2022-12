© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 266 i fermi scattati ieri sera in tutta la Francia al termine della semifinale dei mondiali di calcio in Qatar contro il Marocco. Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro", citando il ministero dell'Interno. Solamente a Parigi sono state fermate 145 persone. Sugli Champs-Elysées si sono ritrovate circa 25 mila persone per festeggiare la vittoria della Francia.(Frp)