Pensioni: Gusmeroli (Lega), secondo pilastro fondamentale anche dopo anni difficili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo pilastro "è fondamentale, ancora di più dopo due anni difficili". Lo ha detto il presidente della commissione Attività produttive della Camera dei Deputati, Alberto Luigi Gusmeroli, in occasione della presentazione del primo rapporto annuale del fondo pensionistico Fon.te, a Palazzo Giustiniani, a Roma. "Il periodo che stiamo vivendo di crisi economica e situazione post pandemica, inflazione e guerra, ha portato tante famiglie che prima non avevano problemi ad averne. Il II pilastro potrà esercitare un ruolo fondamentale nel futuro del paese. Importante è il riferimento all'investimento di 380 milioni nell'economia reale. Il II pilastro può e deve aiutare". Il tema fiscale "non è secondario, è importante che sia di stimolo ad aziende a lavoratori per ciò che riguarda aumento a fondi. Anche lo Stato deve fare la sua parte per spingere la crescita dei fondi complementari", ha concluso Gusmeroli. (Rin)