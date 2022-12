Inps: nei primi nove mesi 6,2 milioni di assunzioni, più 17 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dei primi tre trimestri del 2022 i flussi nel mercato del lavoro (assunzioni, trasformazioni, cessazioni) hanno completato la ripresa dei livelli pre-pandemici, compromessi nel biennio 2020-2021 dall’emergenza sanitaria con le connesse chiusure e restrizioni, evidenziando anzi incrementi rispetto al 2019 sia nelle assunzioni e che nelle trasformazioni come pure nelle cessazioni. È quanto emerge dall'aggiornamento al mese di settembre 2022 dell'osservatorio sul precariato pubblicato dall'Inps. Il confronto con il 2021 mette in evidenza l’accelerazione nella riattivazione dei flussi a partire dalla fine del 2021. Le assunzioni attivate dai datori di lavoro extra-agricoli nei primi nove mesi del 2022 sono state 6.227.000, con un aumento del +17 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. La crescita ha interessato tutte le tipologie contrattuali, risultando accentuata sia per i contratti a tempo indeterminato (+28 per cento), sia per le diverse tipologie di contratti a termine (intermittenti +25 per cento, apprendistato +17 per cento, tempo determinato +16 per cento, stagionali +11 per cento, somministrati +9 per cento). (segue) (Rin)