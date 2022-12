Inps: nei primi nove mesi 6,2 milioni di assunzioni, più 17 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dinamica delle assunzioni nell’insieme dei primi nove mesi del 2022 è stata particolarmente accentuata per le classi di dimensione aziendale oltre i 15 dipendenti: oltre il 24 per cento da 16 a 99 dipendenti, attorno al 20 per cento per la classe 100 e oltre dipendenti, mentre per le piccolissime imprese (fino a 15 dipendenti) l’incremento è stato circa l’11 per cento. Per quanto riguarda le tipologie orarie, l’incidenza del full time è leggermente cresciuta: nei primi 9 mesi del 2022 ha inciso per il 64 per cento contro il 63 per cento del 2021. Le trasformazioni da tempo determinato nei primi tre trimestri del 2022 sono risultate 553.000, in fortissimo continuo aumento rispetto allo stesso periodo del 2021 (+61 per cento). Nello stesso periodo le conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo – pari a 87.000 - risultano essere aumentate dell’8 per cento rispetto all’anno precedente. Le cessazioni nei primi nove mesi del 2022 sono state 5.571.000, in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+23 per cento) per tutte le tipologie contrattuali: contratti intermittenti (+39 per cento), contratti a tempo determinato (+24 per cento), contratti in apprendistato (+23 per cento), contratti a tempo indeterminato (+21 per cento), contratti stagionali e contratti in somministrazione (+20 per cento). (segue) (Rin)