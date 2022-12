Ucraina: Shmyhal, più di 4,5 miliardi di dollari di aiuti umanitari da Onu in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Onu ha stanziato più di 4,5 miliardi di dollari per gli aiuti umanitari per l'Ucraina. Come ha riferito il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, Kiev è grata per l'assistenza e conta sull'aumento degli aiuti nel nuovo anno. A seguito del suo incontro con il vice segretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, Martin Griffiths, tenutosi a Kiev, Shmyhal ha scritto su Telegram che le parti hanno discusso un'ulteriore cooperazione nel settore economico, oltre all'assistenza ai migranti ucraini e la creazione di nuovi programmi di sminamento. (Kiu)