Spagna: associazioni sanitarie Madrid sostengono sciopero medici di base

- Quindici sindacati, associazioni, società scientifiche, direttori di centri sanitari e membri del Consiglio di Assistenza primaria di Madrid hanno manifestato oggi la loro unità questo giovedì in difesa dei medici di famiglia e dei pediatri in sciopero a tempo indeterminato dal 21 novembre. In una conferenza stampa congiunta gli operatori sanitari hanno chiesto al governo regionale "proposte veritiere e garanzie di conformità per salvare le cure primarie". A questo proposito è stato evidenziato che questo obiettivo si potrebbe raggiungere se "ascoltassero" i professionisti e "si lasciassero alle spalle il gioco politico partigiano che hanno deciso di promuovere per confondere l'opinione pubblica". (segue) (Spm)