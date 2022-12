Spagna: associazioni sanitarie Madrid sostengono sciopero medici di base (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante i loro interventi, i leader dei diversi gruppi hanno spiegato i problemi che hanno portato alla convocazione dello sciopero e le loro richieste per uscirne. "Si stima che ci siano già 400 mila madrileni che non hanno un medico di famiglia o un pediatra". Per Amanda Fernández, dell'Associazione madrilena dei pediatri di base (AmPap), è essenziale migliorare le condizioni dei professionisti per rendere interessante lavorare nella Comunità di Madrid e coprire i posti vacanti. Il collettivo medico ha ricordato che la scomparsa delle cure primarie "è reale" e lo è ancora di più "quando le stime ufficiali mostrano che nei prossimi cinque anni un medico di base su tre andrà in pensione e che i nuovi professionisti non vogliono lavorare nella regione a causa delle "terribili condizioni di lavoro". (Spm)